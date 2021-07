Uefa odločila: Madžari najmanj dve tekmi brez gledalcev

Evropska nogometna zveza (Uefa) je Madžarski nogometni zvezi (Mlsz) izrekla kazen zaradi neprimernega obnašanja navijačev. Madžarska bo tako naslednje tri domače tekme morala igrati za zaprtimi vrati (kazen zadnje tekme je pogojna za preizkusno obdobje dveh let), poleg tega pa mora Mlsz tudi plačati kazen v višini 100.000 evrov, poročajo tuje agencije.



Uefa je preiskavo odprla zaradi domnevnih homofobnih in diskriminatornih letakov ter opičjih zvokov, za katere so poskrbeli madžarski navijači med tekmama skupinskega dela na letošnjem evropskem prvenstvu, ki sta bili odigrani v Budimpešti proti Portugalski in Franciji.



Tarča opičjih zvokov naj bi bil ob dotiku žoge predvsem temnopolti napadalec Francije Kylian Mbappe, verbalno pa naj bi navijači napadli tudi napadalca Karima Benzemaja, ki je alžirskega porekla. Poleg tega je bil žalitev v Budimpešti deležen tudi portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo, so takrat poročale agencije.



Madžarski navijači so med tekmo s Portugalsko imeli transparente s sovražnimi napisi proti skupnosti LGBTQ, do neprimernega vedenja madžarskih nogometnih privržencev pa je prišlo tudi med tekmo Madžarske in Nemčije v Münchnu. Madžarska bo naslednjo domačo tekmo pod okriljem Uefe igrala v ligi narodov, ki se bo začela junija prihodnje leto. Že pred tem bo 2. septembra letos v okviru kvalifikacij za svetovno prvenstvo gostila Anglijo, a ker gre za tekmo pod okriljem Mednarodne nogometne zveze (Fifa), bodo na tej tekmi lahko prisotni navijači.

