Uefa sprožila disciplinski postopek proti upornim klubom

Juventusov predsednik Andrea Agnelli (levo) in bratranec ter prvi mož Fiat Chrysler Automobiles (FCA) John Elkann ne bosta kar tako dovolila sramotitve "stare dame". FOTO: Matteo Gribaudi/AFP



Za vrnitev v nogometno družino milijoni evrov

Prvi mož Reala Florentino Perez je hud nasprotnik Slovenca na vrhu Uefa. FOTO: Gabriel Bouys/AFP

Predsednika Barcelone Joana Laporto bolj skrbi, kako bo katalonskega velikana vrnil na zmagovalno pot. FOTO: Lluis Gene/AFP

Evropska nogometna zveza (Uefa) je dober mesec dni po spodletelem poskusu ustanovitve nove nogometne superlige tudi uradno uvedla disciplinske postopke proti soustanoviteljem lige Realu Madridu, Barceloni in Juventusu.Uefa je nocoj sporočila, da je etična in disciplinska komisija najprej preiskala možne kršitve pravnega okvirja Uefe. Zdaj je proti trojici klubov iz Italije in Španije uradno uvedla postopek.Skupina 12 velikih evropskih klubov je tik pred aprilskim kongresom Uefe, na katerem je ta predstavila reforme v ligi prvakov, naznanila ustanovitev nove superlige z milijardnimi prihodki. Ta liga pa je bila neposredna konkurenca Uefini ligi prvakov. Projekt, ki se mu med velikimi klubi niso pridružili nemški in francoski, bi financirala ena od ameriških bank.V skupini so bili sprva ob omenjeni trojici še Arsenal, Milan, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milano, Liverpool, Manchester City, Manchester United in Tottenham. Po burnem protestu Uefe, domačih lig in zvez, navijačev in tudi politike so klubi, na koncu kar devet, začeli izstopati iz novega tekmovanja ter so pozneje z Uefo dosegli tudi sporazum o reintegraciji.Klubi, ki so podpisali sporazum, so se zavezali tudi nastopom v nacionalnih prvenstvih in Uefinih tekmovanjih. Deveterica s podpisom sporazuma priznava, da je bil projekt superlige napaka.Ti klubi v tem sporazumu o reintegraciji brezpogojno priznavajo in sprejemajo zavezujočo naravo Uefinih statutov, ostajajo zavezani Uefinim klubskim tekmovanjem, v katerih bodo igrali, če si bodo to prislužili po športnih merilih, spet se bodo pridružili tudi združenju evropskih klubov (Eca) in naredili vse, da končajo svojo vpletenost v projekt superlige.Obenem pa bodo z drugimi klubi – v znak dobre volje, kot so dejali pri Uefi – podarili skupno 15 milijonov evrov za dobrobit nogometa otrok in mladine v lokalnih skupnostih po Evropi (vključno z Veliko Britanijo).Obenem bodo tudi ob pet odstotkov prihodkov, ki bi jih dobili iz ene sezone Uefinih tekmovanj, ta delež pa bo Uefa razdelila drugam.Prav tako so se klubi zavezali visokim kaznim, če bodo iskali igranje v neavtoriziranih tekmovanjih, v tem primeru bodo plačali 100 milijonov evrov, če pa bodo kršili kakršno koli drugo zavezo iz tega sporazuma, pa jih čaka kazen v višini 50 milijonov evrov.Uefa je trojici upornih zagrozila s kaznimi in tudi izključitvijo iz evropskih tekmovanj.