Ugajala le bitka mož na moža

V nadaljevanju preberite:

Po en neposreden strel proti vratom najboljšega posameznika dvoboja Davida Nreca-Bisingerja so zmogli naši upi in še dva brez nevarnosti za vratarja nemškega četrtoligaša Sonnenhofa iz Grossaspacha. Dvajsetletnik je bil najboljši zato, ker je bil hkrati tudi igralec. Z odličnim prebiranjem igre in s pomočjo fanatično bojevitih soigralcev je v kali zatrl in odrezal noge ter krila našim napadalcem. In predvsem na minimum omejil resnejša posredovanja. Pred junijskimia zadnjima tekmama so Slovenci ogrozili tretje mesto v skupini. Kdo jih lahko prehitijo?