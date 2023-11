Umrl je najboljši in najbolj inovativen trener

V 81. letu starosti je po dolgotrajni bolezni umrl nekdanji selektor angleške nogometne reprezentance Terry Venables, je poročala britanska tiskovna agencija PA, ki se sklicuje na združenje trenerjev na otoku. Venables je v bogati karieri vodil tudi Tottenham in Barcelono.

Kot nogometaš je Venables odigral več kot 500 tekem za londonske klube Chelsea, Tottenham, Queens Park Rangers in Crystal Palace.

Zaslovel pa je kot trener. Z Barcelono je osvojil špansko prvenstvo in se leta 1986 uvrstil v finale nekdanjega pokala prvakov. S Tottenhamom je osvojil pokal FA. Leta 1994 je prevzel angleško reprezentanco in jo na domačem EP 1996 popeljal do polfinala. Tam so Angleži na čelu s slovitim Alanom Shearerjem in prvim zvezdnikom Paulom Gascoignom po streljanju enajstmetrovk nekoliko nesrečno izpadli s kasnejšimi prvaki Nemci. Odločilni strel je zgrešil prav zdajšnjis eletkor Gareth Southgate.

Nekdanji reprezentant Gary Lineker je novico o smrti Venablesa na družbenih omrežjih pospremil z oceno, da je bil to zanj najboljši in najbolj inovativen trener. »Bil sem vesel in privilegiran, da sem lahko igral zanj,« je zapisal Lineker.