Umrl svetovni prvak iz leta 1966

Jimmy Greaves je najboljši strelec angleškega prvenstva v zgodovini. FOTO: Tony O'brien/Reuters

V 82. letu starosti je umrl angleški nogometaš in prvi strelec na večni lestvici Tottenhama, je v nedeljo sporočil angleški prvoligaš. Greaves je bil član angleške reprezentance, ki je leta 1966 na domačih tleh osvojila naslov svetovnih prvakov.»Izjemno smo užaloščeni ob novici, da je preminil legendarni Jimmy Greaves, ki ne velja le za prvega strelca vseh časov pri Tottenhamu, temveč tudi za najboljšega napadalca v zgodovini te države,« je zapisal klub.Greaves je bil član angleške reprezentance, ki je leta 1966 zmagala na domačem svetovnem prvenstvu. V 57 nastopih za Anglijo je dosegel 44 zadetkov.Tudi sicer velja za enega najuspešnejših napadalcev v angleški zgodovini. V prvi angleški ligi je dosegel 356 zadetkov in je tako še danes prvi na večni lestvici.Najdlje je igral za Tottenham. Med leti 1961 in 1970 je tako na 379 tekmah za londonski klub dosegel 266 zadetkov, kar je klubski rekord. V sezoni 1962/63 je s 37 goli postavil tudi klubski rekord za največ zadetkov v eni sezoni.Svojo poklicno kariero je začel s Chelseajem, se nato preselil v Tottenham, kasneje pa kratek čas igral tudi za Milan, pred vrnitvijo v Anglijo. Tam se je iz Tottenhama preselil v West Ham, po končani karieri pa je nastopal kot strokovni komentator na televiziji.