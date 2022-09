United premajhen za norveško zvezdo

Manchester United je 20-kratni angleški in trikratni evropski prvak, toda ne sodi več med nogometne velikane, vsaj ne v očeh Erlinga Hallanda.

Norvežan je eden najbolj vročih napadalcev ta čas in trese mreže kot za stavo, samo proti Janu Oblaku je bil dvakrat nemočen v ligi narodov. V dokumentarnem filmu z naslovom Halland - velika odločitev, je njegov oče Alfie razkril ozadje prestopa 22-letnega zvezdnika iz Borussie Dortmund v Manchester City za 60 milijonov evrov.

Zanimivo, da Rdečih vragov ni bilo na igralčeviem seznamu želja. »Manchester City je bil na prvem mestu. Na drugem je bil Bayern. Na tretje sva dala Real Madrid in na četrto PSG. Potem so bili približno enakovredni Liverpool, Chelsea in Barcelona,« je razkril oče Alfie Haaland, ki je nekoč igral za Nottingham Forest, Leeds in ManCity.

Haaland ni mogel premagati slovenske obrambe. FOTO:Antonio Bronić/Reuters

United se je sicer zanimal za Haalanda, ko je bil trener njegov rojak Ole Gunnar Solskjaer, vendar mu je nogometašev zastopnik, letos umrli Mino Raiola, sproročil: »Niste dovolj veliki za mojo zvezdo.«

Alfie Haaland je sicer še namignil, da bi lahko njegov sin v Angliji ostal samo dve ali tri leta, saj se jima zdi zanimiva zamisel, da bi pustil pečat v vseh petih najmočnejših ligah.