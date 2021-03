Upokojenci želijo mehke žimnice

Legionarji JPG

V slogu Valencie

remije na zadnjih 9 tekmah, še 3 zmage in poraz v la ligi, a tudi proti Chelseaju, ima na računu Atletico

Ko gre za nogometno ligo prvakov in za denar povezan z uspehom v tem tekmovanju, potem nihče ničesar ne prepušča slučaju. Tako velja tudi za kluba s slovenskima igralcemain, saj bosta jutri in v sredo v dveh starocelinskih metropolah na zahtevnih preizkušnjah z namenom zasuka rezultatske usode.Žimničarji s Škofjeločanom v vratih so kar zaspali na mehkih žimnicah prepričljivega vodstva v španskem prvenstvu. Na zadnjih osmih tekmah je Atletico Madrid le trikrat zmagal, štirikrat igral neodločeno in enkrat izgubil, v zadnjem, 27. kolu, pa borci trenerjav gosteh niso mogli streti obrambe mestnega rivala Getafeja.Slovenski reprezentančni zadnji branik ni prejel gola, a ga njegovi soigralci tudi niso dosegli. To bodo vsekakor morali storiti v sredo v Londonu proti Chelseaju v povratni tekmi osmine finala lige prvakov. Londonski upokojenci, kakor priljubljeno imenujejo igralce kluba lastnika, so v uvodnem dvoboju v Bukarešti zmagali z 1:0. Na Stamford Bridgu bo Špancem še težje, saj je videti, da je domače moštvo po prihodu novega trenerjarazkošni denarnici in angleškemu smislu za nogomet dodalo tudi nemško strokovnost in večjo disciplino.Vsekakor je to za londonske »upokojence« idealna priložnost, da si na madridski žimnici mehko postiljajo za nadaljevanje bojev v ligi prvakov. Ohrabrujoče dejstvo za Oblaka in družbo pa je dejstvo, da je Atletico denimo lani iz osmine finala napredoval z zmago po podaljških pri Liverpoolu.Atletico bo moral tudi na domačih španskih tleh zelo gristi, če želi do naslova državnega prvaka. Prednost pred madridskim Realom je šest točk, kraljevi klub pa je pred jutrišnjim domačim obračunom v elitnem evropskem klubskem tekmovanju po dveh golih, zadnjega je zabil v 91. minuti, le vknjižil zmago proti Elcheju.Jutri na štadion Alfreda Di Stefana v kastiljskem velemestu prihaja Atalanta, bergamaški klub je v uvodni tekmi osmine finala z 0:1 moral priznati premoč belemu baletu. Atalanta je v 27. kolu serie A že v petek Spezio na domačem igrišču premagala s 3:1, Josip Iličić je igral do 66. minute in zrežiral prvi gol.Na prvem evropskem dvoboju proti Realu je Kranjčanu šla v nos predvsem taktična poteza trenerja, ki je Iličića v igro sicer poslal v drugem polčasu, a ga še pred koncem tekme zamenjal. Za virtuoza z žogo in nogometno navdahnjenega umetnika je to predstavljalo pomanjkanje trenerjevega zaupanja vanj. Lahko pa si tudi reče, da je imel prav zaradi dejstva, saj so modro-črni takrat tudi prejeli zadetek.Iličić se lahko maščuje, tudi Realu, zdaj, nihče seveda še ni pozabil rapsodije iz prejšnje sezone elitnega tekmovanja, ko je ravno v Španiji, in sicer v Valencii, pisal zgodovino lige prvakov, ko je na 10. marca na tekmi osmine finala kar štirikrat zatresel mrežo. A drži, da tudi Real Madrid ni v isti kategoriji kot Valencia.