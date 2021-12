Upor ali dokončna vdaja pri Atleticu

V nadaljevanju preberite:

Po več kot enem letu je Benjamin Verbič vendarle zadel v ukrajinskem prvenstvu. In to kar dvakrat! S prvencem v serie A se je v dresu beneškega prvoligaša izkazal tudi Domen Črnigoj, ki pa je po izključitvi soigralca nato kljub vodstvu s 3:0 celo objokoval boleč poraz. Atletico si slabše generalke pred ključnim gostovanjem v ligi prvakov pri Portu ne bi mogel zamisliti, ekipa Jana Oblaka je spet prejela kar dva gola, ključnega je v 91. za poraz z 1:2 je za nameček dosegel posojeni japonski zvezdnik madridskega Reala Takefusa Kubo. Uspešnejša sta bila Josip Iličić in Benjamin Šeško, ki bosta sredi tedna lovila zadnje vozovnice za uvrstitev v osmino finala LP.