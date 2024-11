Urugvaj v izdihljajih do zmage proti Kolumbiji

Nogometaši Urugvaja so v 11. krogu južnoameriških kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 premagali Kolumbijo s 3:2. Zmago Urugvajcem je v 11. minuti sodnikovega dodatka priigral Manuel Ugarte. Druga sinočnja tekma med Perujem in Čilom se je končala brez zadetkov.

Urugvajci so vodili z 2:1, nato pa je v šesti minuti sodnikovega podaljška izenačil Andres Gomez. A drame po ogledu Vara in dolgi prekinitvi v Montevideu še ni bilo konec, Urugvajci so poslali dolgo žogo pred gol Kolumbijcev, kjer je nogometaš Manchester Uniteda Ugarte prišel do svojega prvega reprezentančnega zadetka in prinesel tri točke domačim.

Urugvajci so tako prekinili niz petih tekem brez zmage, z 19 točkami pa so zdaj na drugem mestu zaradi boljše razlike med doseženimi in prejetimi zadetki prehiteli prav Kolumbijce. Na vrhu imajo Argentinci 22 točk, četrtouvrščeni Brazilci so pri 17.

Zasedba Marcela Bielse je zadnjo zmago sicer dosegla julija proti Kanadi v tekmi za tretje mesto na pokalu Amerik.

Dvoboj zadnjeuvrščenih ekip južnoameriških kvalifikacij pa se je končal brez golov. Perujci so sicer v sedmi minuti sodniškega dodatka sprva dobili enajstmetrovko, a je bila po ogledu Vara in prepovedanem položaju Gianluce Lapadule ta razveljavljena.

Perujci imajo na devetem mestu sedem točk, Čilenci pa na zadnjem desetem še točko manj.