Prepovedal je Messimanio

Z nenavadno odločitvijo je prvi mož Nogometne zveze Paragvaja Fernando Villasboa posegel v pretirano Messimanio pred petkovo tekmo južnoameriških kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Asuncionu. Argentina, vodilna v kvalifikacijah, bo z Lionelom Messijem gostovala v Paragvaju, ki je šele na šestem mestu. Vsem, ki bodo prišli na štadion v majici z Messijevim imenom, v klubskem ali reprezentančnem dresu, ne bodo dopustili vstopa na štadion. Predsednik je izbral domoljuben pristop.

»Nihče ne bo smel nositi argentinskega dresa ali katerega koli drugega tujega s tujim imenom. Štadion bomo obarvali v nacionalne barve in podprli nogometaše tako, kot si zaslužijo. Vse bo po našem,« je pojasnil kontroverzno potezo Villasboa, ki pa je že ob gostovanju Brazilije povlekel podobno potezo. Takrat je bilo prepovedno nositi majice Vinicusa Juniorja, ker so gostitelji želeli zagotoviti varnost in preprečiti spopade med navijači.