V Banjaluki pustošili Andorci, v Stožicah šov Brazilcev

Še pred petimi meseci so v Stožicah zmagoslavno poplesavali, včeraj so se skrivali pred navijači. Nogometaši Borca iz Banjaluke, ki so spomladi izpadli šele v osmini finala konferenčne lige proti dunajskemu Rapidu, so evropsko sezono začeli s polomom. Najbrž tudi s slovesom na prvi oviri.

»Bez besed!« Tako so na družbenem omrežju nogometnega kluba Santa Coloma obeležili podvig v Banjaluki in presenetljivo zmago proti Olimpijinemu spomladanskem krvniku v šestnajstini finala konferenčne lige Borcu s 4:1. »Sramoten udarec,« so odgovorili bosanski mediji, ki se tekmece razglasili za »amaterje«. Toda ta označba kaže na slabo poznavanje andorskega moštva, ki ga je pred dvema sezonama v 3. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo ustavil šele nizozemski AZ Alkmaar. Borčev junak minule sezone Slovenec Sandi Ogrinec je v igro vstopil v drugem polčasu pri izidu 0:3. Ogrinec še ni povsem okreval po poškodbi. Tudi v Stožicah je bilo 48 ur po Olimpijinem prvem dejanju sezone zanimivo, a brez tekmovalne napetosti. Ukrajinski velikan se je znesel nad finskim Ilvesem iz Tampereja in mu nasul šest golov. Ukrajinske Brazilci, ki so zabili vse gole, ni motila »suha trava«.