Za Ukrajino se borijo tudi na zelenici v Stožicah

Ob grozotah vojne, ki divja in se v zadnjih dneh še stopnjuje v Ukrajini, je za ukrajinska moštva tudi nogomet pomembno orožje. Šahtar iz Donjecka je že 11 let, od začetka konflikta v Donbasu, klub v izgnanstvu, od začetka vojne v Ukrajini evropske tekme igra izven meja domače države. Na novo sezono se letos pripravljajo na Brdu, danes bodo v Stožicah proti Ilvesu poskušali narediti prvi korak k uvrstitvi v evropsko ligo. »Smo favoriti, a nam zaradi našega položaja nihče ne bo gledal skozi prste,« pred tekmo v pogovoru za Delo opozarja 29-letni kapetan Mikola Matvijenko.

Ukrajinski Šahtar ima s slovenskim nogometom močno povezavo v Dariju Srni, legendarnem kapetanu in danes direktorju nogometa, ki v klubu iz Donecka deluje že 22 let. »Že četrto leto smo tukaj, razmere so popolne, res hvala vsem, ki so nam pomagali, predsednik Uefe Aleksander Čeferin in predsednik nogometne zveze Radenko Mijatović sta nam šla zelo na roko in nam priskočila na pomoč v naši situaciji. Vsem smo zelo hvaležni, tu se počutim kot doma, zame je to najlepši kraj za priprave na svetu,« je nad idiličnimi razmerami v panožnem centru na Brdu pri Kranju navdušen nekdanji hrvaški reprezentant.

Darijo Srna budno spremlja treninge Šahtarja. FOTO: Šahtar Donjeck

Šahtar bo v Sloveniji skupno preživel 40 dni, v Stožicah bo odigral prvo kolo v boju za evropsko ligo, nato bi lahko na četrtkov termin (če bo neuspešna) prišla tudi Olimpija, zato bodo v primeru napredovanja morali poiskati novo rešitev. »To je za nas še daljna prihodnost, dejansko živimo iz dneva v dan,« se je s položajem sprijaznil Srna. Čeprav v domovini divja vojna, so nogometaši Šahtarja osredotočeni na nogomet. »Vsako sezono imamo enake cilje, želimo osvojiti ukrajinsko prvenstvo in pokal in priti daleč v Evropi. Nihče nas ne bo »šparal«, ko smo na zelenici, šteje le nogomet, upravičiti moramo status favorita,« se pred današnjo tekmo s finskim Ilvesom zaveda kapetan ukrajinske reprezentance in Šahtarja Mikola Matvijenko.

Mundial bi bil vrhunec kariere

Zadržani 29-letnik o vojni pravi: »Nogomet je sprostitev za ljudi v Ukrajini, 90 minut veselja, ko lahko pozabijo na težave. Zjutraj je Rusija napadla Ukrajino s 700 droni, to je grozno. Vsak mora narediti vse, kar je v naši moči, da ustavimo Ruse, možje na fronti nas branijo na bojišču, naša naloga pa je komunikacija, da celemu svetu povemo, kaj se pri nas dogaja.«

Trening Šahtarja na Brdu. FOTO: Šahtar Donjeck

Matvijenko ne skriva, da ob prvem šoku ob začetku vojne nogomet ni bil v središču pozornosti, a nato se človek na izredno stanje nekako privadi. »To je naša služba, naša naloga je, da igramo nogomet. Na začetku je bilo težko, razmišljaš o družini, o domu, potem pa se s položajem nekako sprijazniš,« pravi branilec, ki si želi tudi reprezentančnega uspeha: »Star sem 29 let, že dolgo sem v reprezentanci, uvrstitev na svetovno prvenstvo bi bila vrhunec moje kariere. Ukrajina potrebuje ta uspeh.« Dragocena bi bila tudi uspešna evropska pot Šahtarja, morda tudi v Stožicah, če bi se Olimpiji evropska kampanja ponesrečila.