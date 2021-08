V Belfastu nogometni spektakli niso ravno vsakdanja reč

5



lovorik za superpokal sta osvojila Barcelona in Milan, sledita Real Madrid in Liverpool s po 4 lovorikami

Po sedmih letih Belgijec spet na londonskem zahodu

Romelu Lukaku je takole pred sedmimi leti nosil Chelseajev dres, zdaj se vrača na Stamford Bridge. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Nogometna Slovenija je evropske tekme doslej v tem poletju že dodobra začutila. Štirje naši klubi so štartali v kvalifikacijah za različna tekmovanja, pestro je tudi v tem tednu. Uvod najvišje ravni je pravzaprav v današnjem večeru – Chelsea in Villarreal bosta na tekmi za Uefin superpokal še zadnjič spomnila na razplet zadnje sezone in pod žarometi štadiona v Belfastu vstopila v novo evropsko sezono. Obenem imata oba, tako angleški kot španski klub, pred pragom začetek domače ligaške sezone.Drevišnji dvoboj (ob 21. uri) ne privablja takšne globalne pozornosti kot tista superpokalna predstava pred enim letom med Bayernom in Sevillo (), ko je veličastna arenav Budimpešti prvič po dolgem času na stari celini odprla tribune in je uživalo občinstvo, pa četudi v omejenem številu. Toda že takšen delni obisk 20.000 navzočih, kar je predstavljalo tretjino zmogljivosti štadiona, je napovedalo, da bodo v metropoli naše vzhodne soseščine jeseni omogočili javnosti ogled nogometnih tekem v živo, še vidnejši korak pa so storili madžarski prireditelji letošnjega eura: le v Budimpešti so odprli vse tribune in na nepozabne tekme »peklenske skupine« z domačo Madžarsko,Nemčijo, s Francijo in Portugalsko kot tudi za dvoboj osmine finala med Nizozemsko in Češko privabili po 60.000 navzočih.Toda tudi za Belfast je današnji dan poseben. Severnoirsko mesto, ki je ponosno na slovitega rojakapozneje pa denimo na, le redko doživi kakšen nogometni spektakel. Občasno le ob nastopih državne reprezentance, tudi Slovenija je že spoznala osrednji štadion v mestu. Številni med prebivalci, ki imajo vsak svojega favorita v prestižnem angleškem prvenstvu, pa obiskujejo tekme v Manchestru, Liverpoolu, Londonu itn.Tako ima tudi Chelsea številne privržence v severnoirskem delu Združenega kraljestva, ni si težko predstavljati, kako se ti veselijo prihoda zmagovalcev lige prvakov. Sicer superpokal pri klubu resda ni podčrtan tako vidno kot po 7 letih napovedana vrnitev belgijskega zvezdnika, ki bo črno-modri dres milanskega Interja zamenjal za klasično modro barvo kluba z londonskega zahoda. Pri italijanskih prvakih naj bi njegova vloga pripada, vodilnemu nogometašu zadnjega desetletja iz Bosne in Hercegovine, nazadnje kapetanu Rome. V Londonu pa si tako uresničujejo željo, o kateri so sanjali že dolgo, saj so nameravali Belgijca poleti 2019 vrniti iz Manchester Uniteda, a se je takrat odločil za selitev v Italijo ...Danes ga seveda še ne bo na igrišču, vseeno pa vloga favorita pripada londonskemu moštvu. Španci se veselijo novega mednarodnega izziva, saj na nogometnem zemljevidu Evrope še zdaleč ne uživajo takšne prepoznavnosti kot Chelsea, tekma predstavlja poseben dogodek tudi za njihove privržence, ki so že dobili posebna navodila glede razmer v boju proti širitvi koronavirusa na Otoku. Nogomet pa je spet zmagal: tekma, ki so jo pred slabimi petimi desetletji izvedli prvič – Ajax pa je premagal nogometaše Milana –, je ostala na koledarju. In kljubuje tudi zoprni pandemiji.