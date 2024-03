V Celovcu bi radi videli Slovence

Med tekmami v skupini nogometne lige narodov, ki bodo od septembra naprej v skupini z našo reprezentanco pritegnile posebno pozornost, bosta zagotovo sosedska dvoboja Avstrije in Slovenije. Uvodna predstava bo 6. septembra pri nas, skupinski del, v katerem bosta še Norveška in Kazahstan, pa bodo zaokrožili 17. novembra, in sicer prav z novim avstrijsko-slovenskim obračunom. Ta bo v naši severni soseščini in prav mogoče je, da v bližnjem Celovcu.

Tudi koroški deželni glavar Peter Kaiser bi rad videl dvoboj Avstrije in Slovenije na celovškem štadionu. FOTO: Blaž Samec

S Koroške so namreč s podpisom deželnega glavarja dr. Petra Kaiserja na dunajski sedež Avstrijske nogometne zveze (ÖFB) poslali pismo z željo, da bi imeli to tekmo v Celovcu, namen pa so obrazložili z bližino Slovenije ter odličnimi odnosi med dvema sosednjima državama. "Celovec je za nas zanimiv. Nismo se pa še odločili, saj so nam iz Uefe sporočili, da prizorišče moramo izbrati najpozneje štiri mesece pred tekmo, tako da imamo še dovolj časa," je dejal Klaus Mitterdorfer, pred ÖFB.