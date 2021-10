V Fazaneriji zasuk prvakov

Nogometaši Mure so v 13. krogu Prve lige Telemach premagali Aluminij s 3:2 (1:1) in še šesto ligaško tekmo zapovrstjo ostali neporaženi. Tekma se je za slovenske prvake začela odlično, saj so povedli že v tretji minuti. Takrat je po podaji z leve strani žogo nespretno izbijal Johan Nkama in premagala lastnega vratarja Luko Janžekoviča. Kidričani so prišli do izenačenja v 28. minuti, ko je Armin Đerlek streljal s 14 metrov, na poti proti golu pa se je žoga od Jana Gorenca, ki je poskusil blokirati strel, odbila za hrbet nemočnega Matka Obradovića.

Proti toku dogajanja na igrišču so v 59. minuti gosti prišli do prednosti. Klemen Bolha je z lepo dolgo podajo našel Roka Kidriča, ki je malce z leve strani kazenskega prostora zadel za 2:1. V 73. minuti je na veselje domačih navijačev zadel Gorenc, ko je po kotu z desne strani s strelom z glavo poskrbel za izenačenje. Muri je popoln zasuk uspel v 83. minuti, ko je Samsondin Ouro z nizkim strelom z več kot 30 metrov premagal Janžekoviča.

Izidi 13. kroga:

Mura - Aluminij 3:2 (1:1)

Maribor - Kalcer Radomlje (sobota, 20.15)

Domžale - Koper (nedelja, 17.00)

Olimpija - CB24 Tabor Sežana (nedelja, 20.15)

Celje - Bravo (ponedeljek, 17.00)