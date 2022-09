V Katarju bodo s pivom lahko nazdravljali le navijači z vstopnicami

To bodo lahko storili tri ure pred tekmo in eno uro po zadnjem sodnikovem žvižgu, med tekmo pa ne, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Glavni pokrovitelj mundiala Budweiser ima ekskluzivne pravice za prodajo piva na turnirju. Lahko bo stregel pivo znotraj območij za navijače, ki obkrožajo štadion, ne pa tudi na tribunah ali v dvorani.

Letošnje svetovno prvenstvo je prvo, ki bo v muslimanski državi s strogim nadzorom alkohola. Po poročanju britanske tiskovne agencije Reuters bo pivo na voljo takoj, ko se odprejo vrata štadiona, to je tri ure pred začetkom tekme. Vsak, ki bo želel spiti pivo, bo to lahko storil tudi eno uro po koncu tekme.

Poleg tega pa bo podjetje Budweiser pivo lahko streglo tudi v delu glavne cone za navijače v središču Dohe, vsak dan turnirja od 18.30 do 1.00. Na minulih SP se je v navijaških conah ves dan točilo pivo. Odločitev o tem, kje in kdaj bodo prodajali pivo navijačem, je sedaj dokončna. O znesku, ki ga bodo morali nogometni navdušenci in obiskovalci Katarja odšteti za pivo, še razpravljajo.

Cena piva v licenciranih hotelih približno 18 evrov

V skupinskem delu turnirja so na sporedu vsak dan po štiri tekme, prva se začne ob 13. uri. Za zdaj ni jasno, kako bodo rešili problem prodaje piva pred 13. uro. Wales in Iran igrata v petek, 25. novembra, ko se bo večina muslimanov v Katarju zbrala v mošejah na tedenski skupni molitvi. V Katarju pa trenutno zahtevajo, da je večina trgovin in restavracij v državi med petkovo molitvijo zaprta.

Obiskovalci tudi ne smejo prinesti alkohola v Katar, četudi ga kupijo na letališču. Prav tako ne morejo kupiti alkohola v edini trgovini z alkoholnimi pijačami na obrobju Dohe. Tam lahko nakupujejo samo tuji državljani z dovoljenji, in še to za domačo porabo.

Obiskovalci Katarja lahko alkohol uživajo v nekaj deset licenciranih hotelih, kjer pol litra piva stane približno 18 evrov. Budweiser bo sicer na štadionih in tribunah med tekmami ter v drugih prostorih za navijače prodajal tudi brezalkoholno pivo.