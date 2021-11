V ljubezenskem trikotniku as zabila Ana Ivanović

V nadaljevanju preberite:

Bastian Schweinsteiger in Ana Ivanović gotovo sodita med najbolj znane pare v športnem miljeju. Navsezadnje gre za svetovnega prvaka in pa nekoč odlično teniško igralko, ki je tudi junakinja nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ta je nekoč priznal, da je srbska lepotica najlepša ženska, ki jo je kdaj koli videl. Sad ljubezni Bastiana in Ane sta sinova, danes triletni Luka in dveletni Leon. Zakonski par Schweinsteiger je leta 2018 kupil hišo v avstrijskem mestecu Westendorf na Tirolskem, v gorski Avstriji torej. Preberite njuno zgodbo in preverite, kaj jima prinaša prihodke danes.