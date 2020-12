V ljubljanskem derbiju brez zmagovalca

Prva liga Telekom Slovenije, 18. kolo:

Standings provided by SofaScore LiveScore

Ljubljana – Nogometaši Brava in Olimpije so se v tekmi 18. kola Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 0:0.Bravo je v petem nastopu zapovrstjo končal brez poraza, Olimpija, ki je še enkrat igrala brez kaznovanega(obstrelca zadetka na prvi medsebojni tekmi ob zmagi z 2:0), pa je neporažena štiri tekme. Za vodilnim Mariborom, ki bo v četrtek igral proti Muri, zaostaja za dve točki.Ljubljanski obračun se je na razmočeni in vse bolj razritem igrišču končal z delitvijo točk, pri čemer so imeli najlepšo priložnost domači nogometaši. Olimpija ke v 87. minuti ostala brez, ki je zaradi prekrška naddobil drugi rumeni karton.Bravo : Olimpija 0:0 (rdeči karton: Ivan Močinić 87., 2RK)CB24 Tabor Sežana – Gorica (13)Celje – Koper (15)Domžale – Aluminij (17)Maribor - Mura (17.15)