V Londonu odmevala prepovedana pesem

O tem, kako Uefa strogo kaznuje besede rasizma, šovinizma ali sovraštva, vedo tudi tisti, ki kaj prida evropskega nogometnega utripa ne spremljajo. Anglija pa je zdaj na nogah in v strahu, kakšne bodo posledice prepevanja skupine navijačev. Ti so namreč na štadionski postaji pred tekmo Anglija – Irska prepevali "Deset nemških bombnikov", ki poveličuje nacistično agresijo v 2. svetovni vojni. Ta pesem je v Nemčiji in tudi na tujem prepovedana. O pravem povodu, čemu je prvič pred slovitimi štadionom odmevala prav ta pesem, na Otoku ugibajo, domnevajo pa, da je povezana s prihodom nemškega trenerja Thomasa Tuchla na klop angleške reprezentance.

Sicer pa so si mnenja o Tuchlovem prihodu k angleški izbrani vrsti.deljena. Nekateri stavijo na njegov avtoritativen pristop, s katerim se je pred tremi leti predstavil že pri Chelseaju, legendarni reprezentant Gary Lineker pa ni navdušen nad Tuchlovo vrnitvijo v London: »Vse velike nogometne nacije imajo selektorje iz svoje nogometne šole. Tako je v Nemčiji ter tudi v Italiji in Španiji."

Tuchel bo sicer uradno prevzel vodenje angleške reprezentance 1. januarja 2025.