V Manchestru derbi večera in spopad evropskih gigantov

Prvo ime Uniteda je portugalska desetka

Pari osmine finala EL. FOTO: Delo



Verbič še ni nared, Stojanović čaka na priložnost

Petar Stojanović (levo) je član ene od najboljših ekip Dinama v zadnjem desetletju. FOTO: Miguel Medina/AFP

Drevi se začenja zares v evropski ligi, ki bi v »normalnih« razmerah zagotavljala več spektakularnih dvobojev osmine finala, tako dobro je zastopana klubska elita. Letošnja končnica premore več slovitih ekip in najuglednejših nogometašev, v boju za finale, ki bo 26. maja v Gdansku, ostajata dva slovenska reprezentanta.Stavne hiše so svoje povedale: na vrhu favoritov za finalno zmago na štadionu, ki je gostil euro 2012, so znana imena – Manchester United (kvota 4,1), Tottenham (4,5), Arsenal (7,55), Milan (9), Ajax (10), Roma in Villarreal (po 11), …Na igrišču lahko teoretično pokažeta največ Manchester United in Milan, člana izbrane evropske elite, ki sta neizbrisno zaznamovala evropski klubski nogomet. Tudi v tem stoletju sta priplezala na vrh Evrope. Milan (500 mio €) in ManUtd (750 mio €) skupaj premoreta 1,25 milijarde evrov vredni ekipi, kar je daleč največ med vsemi pari osmine finala evropske lige.Kljub številnim poškodovanim asom (…) bo na igrišču več velemojstrov, med njimi velja izpostaviti, odličnega Portugalca, ki blesti na Unitedovem položaju št. 10. V napadu bo šlo za dvobojinGre za stara znanca izločilnih bojev lige prvakov, ki sta se večkrat merila v obdobju trenerjevin. Carletto je bil uspešnejši v letih 2005 in 2007, ko sta igrala za »rdeče vrage« tudi njihova sedanja trenerjain, sir Alex je leta 2010 zmlel trenerja– potem ko je Ancelotti sprejel ponudbo Chelseaja –, sedanjega športnega direktorja PSG.Na isti večer se obeta več privlačnih tekem. Morda lahko pričakujemo najlepši nogomet v dvoboju Rome in Šahtarja. Rimljane vodi, ki je prišel na olimpijski štadion prav iz Kijeva, kjer v tej sezoni domuje brezdomec iz Donjecka. Roma stavi na izkušnje (par) in mladost (Realov up), Šahtar na armado Brazilcev.Bomo videli, kako se bo spoprijel s Tottenhamom najboljši klub na Balkanu – zagrebški Dinamo. Trener Angleževdobro ve, da mu evropska liga ponuja možnost za lovoriko in vrnitev v ligo prvakov.Slovenski reprezentantje dobil na desnem boku tekmeca – to je, nekdanji reški adut, ki bo najbrž dobil prednost pred Ljubljančanom. Kijevski Dinamo bo igral brez, ki je bil poškodovan, zdaj pa vadi po individualnem programu.