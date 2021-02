V odstotnosti Kampla prevzel odgovornost Orban

Zmago dokončno potrdili šele v zadnjih 20 minutah

Bayernov trener Hans-Dieter Flick je med tekmo s Frankfurtom zaman bentil čez sodnike. FOTO: Daniel Roland/AFP

Standings provided by SofaScore LiveScore

V nemški nogometni ligi je danesv gosteh zanesljivo premagal Hertho s 3:0 in se po 22. krogu približal vodilnemuna le dve točki zaostanka.pa je danes igral le neodločeno 1:1 z Augsburgom. Po 22. kolu se je vrh nemške lige spet zgostil, potem ko je imel pred nekaj krogi Bayern že precejšnjo prednost. Zdaj se je ta v le enem tednu stopila, Bavarci so namreč v zadnjih dveh tekmah dobili le točko, Leipzig pa šest. Na lestvici ima tako Bayern le še dve točki prednosti (49-47).Leipzig je rutinsko izkoristil priložnost za zmanjšanje zaostanka po sobotnem porazu Bayerna s(1:2). V Berlinu so pri letos slabši ekipi,, na koncu zmagali zanesljivo s 3:0. Tudi brez, ki ga ni bilo v postavi Leipziga, iz kluba so pred tekmo sporočili, da ga tako kot Dayota Upamecana ne bo na dvoboju zaradi težav s kolenom.Leipzig je sicer zmago dokončno potrdil šele v zadnjih 20 minutah. Že v prvem polčasu je za vodstvo poskrbela sta tri točke nato dokončno priigrala šele(71.) in(84.). Hertha pa se je sicer pogumno borila, a na koncu ni prišla niti do častnega gola.