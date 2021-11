V pričakovanju velikega derbija Dortmund s +1

Nemška nogometna sobota senzacij na vrhu ni prinesla, vodilni moštvi Dortmunda in Bayerna sta osvojili po tri točke in tako misli že usmerili k odštevanju do naslednjega konca tedna in velikega medsebojnega derbija. Ta resda nima takšne tradicije prestiža kot podobne tekme drugod po Evropi, toda v zadnjih dveh desetletjih ponuja številne veličastne zgodbe na igrišču in tribunah, posebej ostaja v spominu tista iz Londona, maja 2013, ko sta se velika nemška tekmeca pomerila v finalu lige prvakov, Bayern pa se je veselil zmage z 2:1.

Tokrat so rumeno-črni zmagali v Wolfsburgu s 3:1, na igrišče se je po poškodbi vrnil norveški dragulj Erling Haaland in zabil enega od treh golov za pomembne točke. Bayern pa se je v domači Allianz Areni dolgo mučil z Bielefeldom – gol odločitve je v 70. minuti dosegel Leroy Sane, statistični podatki (posest žoge v %: 70:30; streli: 23:8, navrata 9:0) pa pričajo o premoči favorita, ki na 2. mestu za eno točko zaostaja za vodilnim Dortmundom.