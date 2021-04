Milan z igralcem več izvlekel točko

Inter v Bologni

Milan in Sampdoria sta odprla 29. krog v italijanski serie A in se razšla z 1:1. Kazalo je na zmago gostov na San Siru, ko jezadel v 57. minuti.Toda kmalu zatem je drugi rumeni karton prejel, Milančani pa so številčno prednost izkoristili šele v 87. minuti z zadetkom rezervista. Rdeče-črni počasi izgubljajo sapo v lovu na naslov prvaka.Vodilni Interboželel v Bologni narediti še en velik korak k osvojitvi scudetta po desetih letih.Atalantabo gostila Udinese in se želela utrditi na mestih, ki vodijo v ligo prvakov. Po točkah je na tretjem mestu izenačena s prvakom Juventusom, ki ga čaka torinski derbi.Milan : Sampdoria 1:115.00 Atalanta - Udinese15.00 Benevento - Parma15.00 Genoa - Fiorentina15.00 Cagliari - Hellas15.00 Lazio - Spezia15.00 Napoli - Crotone15.00 Sassuolo - Roma18.00 Torino - Juventus20.45 Bologna - Inter