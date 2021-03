Juventus šokantno izgubil proti Beneventu

Milanu poln izkupiček proti borbeni Fiorentini

Zlatan Ibrahimović je ob tesni zmagi dosegel 15. prvenstveni zadetek. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Mertens odločil dvoboj v Rimu



Iličiću obrobna vloga proti Beneventu

Aktualni italijanski prvak Juventus je v 28. kolu državnega prvenstva prejel močno zaušnico v boju za scudetto, saj ga je na njegovem igrišču premagal Benevento z 1:0.Gostitelji so veljali za velike favorite in niso pričakovali presenečenja proti 16. ekipi lige, ki je imelo za seboj niz 11 tekem brez zmage.Pri Juventusu so pred samo tekmo naredili manjšo slovesnost in prvemu zvezdnikupodelili poseben dres v čast njegovega 770. zadetka, na njem pa je pisalo GOAT (najboljši vseh časov). A to ni bil dan Portugalca in njegovega moštva.Benevento je tekmo v svojo korist odločil v 69. minuti. Domači vezistje storil veliko napako in z leve strani podal proti lastnemu kazenskemu prostoru, žogo je prestregelin natančno zadel v desni spodnji kot Juventusovega gola.Juventus je imel veliko premoč (streli 21:7, v okvir 7:1), vendar tega ni znal unovčiti. Torinčani so ostali praznih rok in za vodilnim Interjem še naprej zaostajajo za velikih 10 točk.»Danes smo bili slabi v vsakem pogledu, imeli smo napačen odnos, naredili veliko tehničnih napak, vse je šlo narobe. Še vedno moramo verjeti v to, da lahko osvojimo naslov. Na cilj se ni spremenil, vendar pa moramo imeti povsem drugačen odnos. Nosimo pomemben dres in vsakič ga moramo počastiti, « je po tekmi dejal domači trenerNogometaši Milana so na gostovanju pri Fiorentini slavili s tesnim izidom 3:2 in se utrdili na drugem mestu.Za Milančane so zadeliin, za gostitelje painNa tekmi prvih zasledovalcev najboljše četverice je Napoli v Rimu premagal Romo z 2:0 in zadržal peto mesto.Za Neapeljčane je dvakrat zadel. Belgijski napadalec je prvi gol dosegel v 27. minuti iz prostega strela, ko je presenetil vratarjas strelom v njegov kot, drugič pa v 34. minuti po nesebični podajiAtalanta je v gosteh z 2:0 premagala Benevento in se s tekmo več po točkah izenačila z Juventusom.Za moštvo iz Bergama sta zadelaiz enajstmetrovke v 33. minuti inv 42. minuti.Slovenski reprezentantje v igro vstopil v 77. minuti in bil kljub manjši minutaži blizu zadetku, saj je v 91. minuti stresel prečko.