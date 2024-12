V Stožicah brez golov

Nogometaši Brava in Radomelj so se v preloženi tekmi 16. kola državnega prvenstva razšli z neodločenim izidom 0:0. Igralci trenerja Aleša Arnola so tako zamudili priložnost, da bi se na lestvici zavihteli na drugo mesto.

Bravo je moral predzadnjo jesensko tekmo na začasnem domačem igrišču v Stožicah odigrati brez Matica Ivanška. Mladi napadalec si je na prejšnji tekmi zlomil ključnico, s čimer prvega dela sezone zanj že konec. Radomljani pa so že drugič v nekaj dneh gostovali na osrednjem ljubljanskem štadionu, na katerem so v prejšnjem kolu izgubili z Olimpijo.

Dvoboj ni postregel s posebej razburljivo predstavo, tudi pravih priložnosti je bilo malo, še posebej v prvem polčasu. Sodnik Martin Matoša si je v deseti minuti sicer ogledal posnetek posredovanja Ognjena Gnjatića ob akciji Martina Pečarja v kazenskem prostoru Radomelj, vendar ni dosodil ničesar.

V nadaljevanju sta moštvi stresli okvir vrat. Najprej je to uspelo gostom, ko je Rok Štorman​ v 69. minuti po podaji Mateja Malenška preigraval v kazenskem prostoru in nato z desetih metrov sprožil proti vratom, zadel pa je le prečko.

Gostitelji so s podobno mero vrnili v 84. minuti, takrat je Lan Štravs podal z leve strani, Victor Gidado je z glavo meril s kakšnih štirih metrov, a je žoga končala v vratnici.

Bravo je bil ob koncu tekme bližje zmagi, saj je imel že v sodnikovem dodatku po udarcu iz kota lepo priložnost Beno Selan, z glavo je natančno meril s kakšnih desetih metrov, a je bil na golovi črti na pravem mestu Moses Barnabas in je žogo odbil nazaj v polje.

V naslednjem kolu bodo nogometaši Brava spet gostitelji v Stožicah, njihov tekmec pa v mestnem derbiju v soboto Olimpija. Radomljani bodo za konec jesenskega dela sezone v nedeljo gostili Primorje.