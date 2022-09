V Stožicah dva gola Stankovića, po enkrat zadela Šporar in Horvat

Najboljši slovenski nogometaši so za eno popoldne Brdo zamenjali za Ljubljano in pred sobotno (18) tekmo z Norveško v Uefini ligi narodov preizkusili tudi travnato površino v Stožicah. Slovenci so delovali sproščeno in osredotočeno pred dvobojem, v katerem bo navijače zanimal tudi Erling Haaland, podobno dobre volje je bil štiri dni pred vnovičnim spopadom z vikingi (v Oslu je bilo 0:0) selektor Matjaž Kek.

Preberite tudi: Zagotovite si brezplačni vstopnici za tekmo med Slovenijo in Norveško

Mariborčan je poskušal vrniti v noge reprezentantov čim boljši občutek za žogo, prostor in soigralce, zato so fantje za konec treninga v Ljubljani odigrali medsebojno tekmo na polovici igrišča. Kot se spodobi za prvi del priprav, so se razšli – prijateljsko.

Končni izid 2:2 je postavil Andraž Šporar, že prej sta se vpisala med strelce Jon Gorenc Stanković (2) in Tomi Horvat, soigralca v majici graškega Sturma, včeraj pa »tekmeca«. Med bolj opaznimi na treningu, ki ga je izpustil vratar Jan Oblak, je bil tudi Sandi Lovrić (na fotografiji v ospredju), ki je konec tedna blestel v majici Udineseja.

Trening slovenske nogometne reprezentance. FOTO: Leon Vidic

Matjaž Kek FOTO: Leon Vidic

Trening slovenske nogometne reprezentance. FOTO: Leon Vidic

Domen Črnigoj FOTO: Leon Vidic

Igor Vekić FOTO: Leon Vidic

Nekdanji napadalec Milivoje Novaković je del strokovnega štaba slovenske reprezentance. FOTO: Leon Vidic

Jon Gorenc Stanković FOTO: Leon Vidic