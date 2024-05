Vidnost, ki jo bo Slovenija dobila v Nemčiji, bo neprecenljiva

V nadaljevanju preberite:

Evropsko prvenstvo v nogometu ni le čas posebnih izzivov in priložnosti za slovensko nogometno reprezentanco, tudi veleposlaništvo Republike Slovenije si želi čim bolje izkoristiti euro in unovčiti nove priložnosti predvsem v gospodarstvu, a tudi drugod, potrjuje slovenska veleposlanica v Nemčiji, dr. Ana Polak Petrič.

»Vsi so zelo ponosni, da se je Slovenija uvrstila na to tekmovanje in bodo navijali za našo reprezentanco. Na veleposlaništvu razmišljamo, da bi za Slovence, ki živijo na lokacijah, kjer bo igrala naša izbrana vrsta, pa tudi v Berlinu pripravili skupen ogled tekem na velikih zaslonih. Lepo bi bilo, če bi bili lahko takrat skupaj, opremljeni s slovenskimi simboli in šali s sloganom I feel Slovenia. To bo odlična priložnost, da se Slovenci, ki živimo in delamo v Nemčiji, srečamo in družimo,« nam je zatrdila gospa Polak Petrič.

Celoten članek in še več zgodb prinaša na 200 straneh posebna Delova revija Euro 2024, ki je na voljo na vseh prodajnih mestih za časopise in revije.