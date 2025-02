Vinicius Jr. je izbral portugalskega drugoligaša

Brazilsko nogometni as je s konzorcijem brazilskih in španskih vlagateljev vstopil v lastništvo Alverce. Plačali so osem milijonov evrov.

Galerija Za svoj užitek in tudi kot poslovno priložnost je Vinicius Jr. postal eden od lastnikov portugalskega drugoligaša Alverca. FOTO: Vincent West/Reuters

G. N.

Če bo Vinicius Jr. izgubil službo pri madridskem Realu, ne bo dolgo iskal klub, kjer bi lahko nadaljeval kariero. Le na nižji ravni bo igral. Nogometni zvezdnik evropskega klubskega prvaka se je namreč podal še v poslovne vode, a je ostal v nogometu. Konzorcij brazilskih in španskih vlagateljev, med katerimi je eden od največjih vlagateljev prav Brazilec, je kupil portugalskega drugoligaša Alverco. Za svoj delež v društvu z omejeno odgovornostjo je konzorcij odštel osem milijonov evrov. Kolikšen je delež 24-letnega napadalca ni znano, a prav velika luknja ne bo zazijala v njegovem žepu. Vinicius Jr. pri Realu letno zasluži 20 milijonov evrov neto. Vložek se zdi zelo zanimiv, saj je Alverca na poti v prvo ligo. Trenutno je drugouvrščena v drugi ligi.