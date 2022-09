Vinicius na opičje vzklike odgovoril s plesom, Oblak žalosten

Pred nedeljskim dvobojem madridskih Atletica in Reala na štadionu Civitas Metropolitano je hitro postalo jasno, da nas čaka eden najbolj vročih derbijev zadnjih let. Uvod v obračun se je vrtel okoli napadalca Reala Viniciusa Juniorja in morebitne proslave zadetka s plesom, ki postaja Brazilčev zaščitni znak, za nekatere pa je to nespoštljivo posmehovanje tekmecem. Tik pred tekmo so se v španskih medijih pojavili posnetki več sto navijačev Atletica, ki so Južnoameričana med petjem navijaških pesmi zmerjali z opico, med tekmo so mu tudi sporočali, da mu želijo smrt.

»Podpirajte Atlete s strastjo in spoštovanjem do tekmecev,« se je na twitterju odzval rdeče-beli klub, čigar navijači so tekmece po vodilnem zadetku Rodryga v prvem polčasu začeli obmetavati z različnimi predmeti, na zelenici je denimo pristala tudi steklenička ruma. Vinicius bi v zaključku prvega polčasa kmalu premagal Jana Oblaka, a je zadel le vratnico, odbito žogo pa je v gol pospravil Federico Valverde. Atletico je v drugem polčasu prek Maria Hermosa uspel znižati na 1:2, toda ni uspel ustaviti Realovega zmagovitega marša v začetku sezone 2022/23, v kateri Real še ni izgubil točke oz. tekme v katerem koli tekmovanju. Hermoso je bil v zadnjih minutah tudi izključen.

»Pleši, kjerkoli želiš,« je po tekmi na družbenih omrežjih objavil Vinicius ob fotografiji s soigralcem Rodrygom, s katerim sta v skladu z napovedmi zaplesala po vodilnem zadetku. Takoj je bil deležen sporočil podpore, denimo najslavnejšega nogometnega rojaka Neymarja, je pa tudi nadaljeval z zbadanjem navijačev Atletica in z objavami namigoval na Realovo navijaško pesem, ki govori o neuspehih rdeče-belih na največjih tekmah.

Oblak: Nismo si zaslužili poraza

»Ostaja nam zelo grenak priokus, saj smo izgubili zelo pomembno tekmo. Nismo bili tako slabi, nismo si zaslužili poraza, a to je nogomet. Izkoristili so tisto, kar se jim je ponudilo, občutek pa je po porazih vedno slab. Žalostni smo,« je tekmo za Movistar+ komentiral Oblak, ki je dvoboj sklenil z eno obrambo.

»V zadnjem času se Real zelo dobro brani, zadnja 2-3 leta so bili dobri v obrambi, dobro zapirajo igrišče in imajo spredaj zelo hitre igralce, s katerimi lahko igrajo na protinapade z dobrimi vezisti, ki jim delijo podaje. Dobro so nas zapirali in niso nam dovolili prostora, imeli so tudi srečo, da so zadeli dvakrat in tako jim je bilo lažje,« je dodal kapetan slovenske reprezentance.

»Težko je napadati vseh 90 minut. Hitri so, in če se preveč odpreš, ti zabijejo še več golov. Morda smo res preveč čakali, toda stali smo visoko, poskušali smo in škoda, da nismo izenačili in zmagali. Glede izključitve Hermosa pa sem videl posnetek. Sodnik je bil blizu in ne vem, kaj je videl. Jaz namreč nisem videl ničesar. Gre za njegovo odločitev, to zame ni bilo dovolj za opomni, do konca so bile še tri minute, ki bi jih lahko z igralcem več tudi izkoristili.«