Luka Modrić je Realov rekorder, igral je star 39 let in 41 dni

Luka Modrić pri Realu Madridu piše zgodovino. Neuničljivi Hrvat v dvoboju španskega prvenstva v Vigu ni bil v središču pozornosti le zaradi čudovite podaje za drugi in zmagoviti Realov gol (2:1, Kylian Mbappe, Vinicius jr.), temveč zato, ker je postal najstarejši nogometaš, ki je igral tekmo, v zgodovini kraljevskega kluba. Prehitel je legendarnega Madžara Ferenca Puškaša, ki je bil dosedanji rekorder z 39 leti in 36 dnevi. Modrić, sicer tudi igralec z največ lovorikami (27) v Realovi zgodovini, je v Galiciji prekosil Madžarov 59 let starostni rekord, v Vigu je igral star 39 let in 41 dni. Modrić je pri Realu že od leta 2012, ko je prestopil iz londonskega Tottenhama.

»Nimam rad, da me spominjajo na moja leta. Ampak, impresivno je, kar sem naredil in sem zelo ponosen, da sem postal najstarejši Realov igralec v zgodovini,« je po 547. tekmi v Realovem dresu ostal skromen zvezni igralec, ki je leta 2018 osvojil zlato žogo za najboljšega nogometaša na svetu.