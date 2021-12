Vodilni trio z 11 metrov do zmag

Raheem Sterling je v 66. minuti izkoristil podarjeno enajstmetrovko in Manchester City je ostal na prvem mestu v premier league. Na Etihadu je bilo 1:0. Obrambno naravnani Wolverhampton je bil od 45. minute brez izključenega napadalca Raula Jimeneza.

Liverpool je gostil Aston Villo, ki jo vodi rdeča legenda Steven Gerrard. Gostje iz Birminghama so mrežo dobro čuvali do 67. minute, ko je Mohamed Salah izsilil 11-metrovko in jo potem tudi izkoristil.

Rahem Sterling je zadel z bele točke. FOTO: Nigel Roddis/AFP

Chelsea je uprizoril zasuk po zaostanku z 1:0 proti Leedsu, za katerega je v 28. minuti z 11 metrov zadel Raphinha.V 42. minuti je izenačil Mason Mount, evropske prvake je na Stamford Bridgeu v vodstvo popeljal Jorginho, ki je v 58. minuti izkoristil strel z bele pike. Vajo je Italijan ponovil v 94. minuti, ko je po izenačenju rezervista Joea Gelhardta (82.) zadel še v 94. minuti in osrečil trenerja Thomasa Tuchla.

Arsenal je s 3:0 odpravil Southampton. Strelci so bili Lacazette, Ødegaard in Gabriel.

Mohamed Salah je bil rešitelj Liverpoola. FOTO: Russell Cheyne/ Reuters