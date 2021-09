Vragi dobili nov dokaz: Ronaldo je kot angel varuh

V nadaljevanju preberite:

Ko se je že zdelo, da bo Manchester United tudi na drugi evropski tekmi s Cristianom Ronaldom ostal brez zmage, je Portugalec spet potegnil asa iz rokava in prinesel zmago vragom v 95. minuti. Old Trafford je še dolgo prepeval znano navijaško pesem, še najbolj pa se je smejalo trenerju Oleju Gunnarju Solskjaerju. Prav nobenega razloga za smeh pa nima v Barceloni Ronald Koeman, ki so mu šteti dnevi.