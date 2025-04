Kapo dol za rekordno evropsko sezono

V nadaljevanju preberite:

Od uvrstitve v polfinale konferenčne lige in podviga, kakršnega v Evropi ni videti prav pogosto, so Celjane ločili milimetri. Pod taktirko trenerja Alberta Riere so Celjani enemu od najbolj uglednih italijanskih klubov z več kot dvajsetkratno višjo vrednostjo moštva (281,8 milijona evrov – 13,5 milijona evrov) pripravili učno uro igrivosti in taktične dovršenosti.

Ni ga nogometnega strokovnjaka, ki Majorčanu Albertu Rieri, Svitu Sešlarju, Aljoši Matku, Marku Zabukovniku, Tamarju Svetlinu, Žanu Karničniku, Damjanu Vukliševiću, Klemnu Nemaniču, slovenskim prvokategornikom, ter večinoma spretno in trenerjevem dojemanju igre primerno izbranim tujim igralcem, ne bi dal klobuk dol za evropske predstave. Bolj, ko gre sezona h koncu, boljši so Celjani.

Celjani so zaokrožili nastope slovenskih klubo v Evropi v tej sezoni. Skupaj so igrali kar 46 evropskih tekem (20 + 14 + 8 + 4). Izkupiček je pozitiven, Celje je po osemkrat zmagalo in izgubilo ter štirikrat iztržilo neodločen izid z razliko v golih 37:35. Olimpija: 8-4-2, 21:9; Maribor: 2-2-4, 10:11; Bravo: 2-0-2, 4:4. Skupna bilanca slovenskih klubov je 20 zmag, 10 neodločenih izidov in 16 porazov, razlika v golih je 72:59.