Vstop v državo dovoljen le »skromnim« navijačem

V torek se bo začel drugi krog prodaje vstopnic za svetovno nogometno prvenstvo v Katarju. Prodanih je že 60 odstotkov dragocenih lističev papirja, tokratno prodajno »okno« pa bo odprto do 16. avgusta do 11. ure po slovenskem času. Katarske oblasti opozarjajo navijače, da bo vstop v državo med prvenstvom, ki bo na sporedu med 21. novembrom in 18. decembrom, omogočen le tistim, ki bodo vnaprej prijavili potovanje skupaj z rezervacijo hotela in kupljeno vstopnico, s čimer bodo pridobili digitalno potrdilo Haja – v prevodu skromnost.

Organizatorji napovedujejo, da bo do začetka turnirja obiskovalcem na voljo 140.000 nastanitev, katerih cene se bodo »odvisne od ponudbe in povpraševanja«, so izjavili.

V državi sicer pričakujejo vsaj milijon obiskovalcev, za razliko od prejšnjih mundialov pa bo množično zbiranje navijačev brez vstopnic očitno povsem onemogočeno. Po zadnjih informacijah je opravljenih že 25.000 rezervacij, vse informacije pa so navijačem na voljo na uradni spletni strani tekmovanja oz. Mednarodne nogometne zveze (Fifa).