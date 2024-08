Vučkić po 15 letih ponovno za Domžale

Haris Vučkić se je vrnil v nogometni klub Domžale, kjer je začel v mladinski nogometni šoli, so objavili na spletni strani slovenskega prvoligaša. Za slovensko reprezentanco je zbral 12 tekem in dosegel pet golov.

V začetku leta 2009 se je iz Domžal preselil v angleški Newcastle United, več kot 15 let pozneje pa se je z mednarodnimi izkušnjami in uspehi vrnil nazaj ob Kamniško Bistrico.

Enaintridesetletni Vučkić, ki je napadalno usmerjeni nogometaš, bo na svojem hrbtu nosil številko 10. S svojimi novimi soigralci je opravil prvi trening in bo imel v petek pravico nastopa na tekmi 5. kroga Prve lige Telemach proti Primorju.

V svoji dolgi mednarodni karieri je Vučkić na 269 tekmah dosegel 73 golov. Največ tekem je med letoma 2017 in 2020 odigral v dresu nizozemskega Twenteja, kjer je na 48 tekmah zabil 11 golov.

Dober vtis je pustil na Hrvaškem, kjer je v dresu Rijeke igral od leta 2021 do 2023. Po eno sezono je preživel tudi v španskem klubu Real Zaragoza in škotskem velikanu Glasgow Rangers. V prejšnji sezoni je pri tajskem Buriramu na 20 tekmah zbral sedem zadetkov.

»Najbolj pomembno je, da ostanem zdrav in da pomagam ekipi do čim več prvenstvenih točk. Čim prej se moramo dvigniti z zadnjega mesta, kjer se trenutno nahajamo. Vsekakor želim pomagati tudi mladim igralcem z nasveti in svojimi izkušnjami. Res sem vesel in zadovoljen, da sem spet doma,« je povedal Vučkić.