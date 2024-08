Olimpija z vrha v evropsko bitko

Olimpija je v zadnji tekmi 3. kola 1. SNL zanesljivo prišla do tretje prvenstvene zmage. Z 2:0 je premagala novinca med najboljšimi lendavsko Nafto, ki je v zadnji četrtini tekmi zapravila priložnost za bolj napeto končnico. Strelca sta bila Ivan Durdov v 8. minuti in Nemanja Motika v 57. minuti. Pred četrtkovo prvo tekmo 3. kola kvalifikacij proti v Evropi veliko uglednejšemu in uspešnejšemu nasprotniku moldavskemu Šerifu v Stožicah so zeleno-beli v zelo solidni formi.

Kot bi se preslikala sezona 2022/23, ko je Olimpija z novincem na trenerskem stolčku Albertom Riero začela šampionski pohod. Po treh tekmah je bila na vrhu lestvice s stoodstotnim izkupičkom in brez prejetega gola. Zeleno-beli pod taktirko Rierovega rojaka Victorja Sancheza so dosegli gol več – 5:0. K ligaškim zmagam je treba prišteti še obe evropski proti Žitomiru.

Po 270 ligaških minutah je Olimpija že ušla štajerskima tekmecema Celju in Mariboru. Oba imata tekmo manj, toda to je vselej slabše izhodišče za tekmeca, ki zaostajata.

Sanchezu uspeva vse, zmaguje na tekmovalen način in brez sijaja ter pretiranega naprezanja. Španski trener narekuje ritem in ustrezno razporeja igralne minute najboljšim in oblikuje jedro 16, 17 igralcev z dodatkom dveh, treh mlajših adutov. Sinoči je kot 20. igralec v tej sezoni ob koncu tekme prvič v članski konkurenci dobil priložnost Mateo Aćimović, 16-letni sin nekdanjega slovenskega reprezentanta in selektorja reprezentance do 21 let Milenka Aćimovića.