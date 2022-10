Xavi Hernandez: Zgodila se je krivica

Kot da poraz brez izstreljenega naboja ni bil dovolj za Barcelono v Milanu, kjer je še ne drugem gostovanju v nogometni ligi prvakov izgubila. Inter je bil boljši in predvsem srečnejši tudi zahvaljujoč slovenskemu sodniku Slavku Vinčiću. V 90. minuti pri vodstvu domačih z 1:0 je Interjevega branilca Denzela Dumfriesa po predložku žoga zadela v roko. Po posredovanju VAR se Vinčić ni odločil za enajstmetrovko, zaradi česar so se v katalonskem taboru močno ujezili.

Trener Xavi Hernandez je bil jasen: »Jezen in ogorčen sem. Zgodila se je krivica,« se ni mogel sprijazniti z odločitvijo Mariborčana. Podprli so ga tudi v Španiji, kjer so v številnih analizah prišli do ugotovitve da je bila Barcelona oškodovana. Vinčić je tudi razveljavil Pedrijev gol za 1:1 v 68. minuti. Španci so ocenili, da pravilno, ker je predhodno Ansu Fati igral z roko, sicer nenamerno, a je bila v nenaravnem položaju. Barcelona je izgubila oba velika derbija v skupini, prvega proti Bayernu z 0:2.