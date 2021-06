Z dvignjenim palcem se je zahvalil za podporo

Na zidu v navijaški coni v Kobenhavnu navijači izražajo podporo Eriksenu. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

, danski nogometaš, ki se je med prvo tekmo svoje reprezentance na letošnjem evropskem prvenstvu na igrišču zgrudil in doživel srčni zastoj, a so ga uspešno oživili, je danes na instagramu objavil fotografijo iz bolnišnice. Ob njej je zapisal, da se počuti v redu.»V redu sem - glede na okoliščine. Še vedno me čaka nekaj preiskav v bolnišnici, ampak počutim se dobro,« je napisal ob fotografiji, na kateri se smeji in ima dvignjen palec, medtem ko leži v postelji.Devetindvajsetletni nogometaš Interja iz Milana se je v 43. minuti tekme proti Finski nenadoma zgrudil in izgubil zavest, zato ga je medicinsko osebje na igrišču več minut oživljajo, preden so ga prepeljali v bolnišnico. Pozneje so potrdili, da je doživel zastoj srca.»Najlepša hvala za vaša prijazna in neverjetna sporočila podpore, ki sem jih prejel z vsega sveta. To tako meni kot družini veliko pomeni,« je napisal Eriksen in dodal: »Zdaj bom navijal za danske fante na naslednjih tekmah. Igrajte za celotno Dansko.«Dansko druga tekma eura v skupini B čaka v četrtek, 17. junija, ko se bo pomerila z Belgijo.