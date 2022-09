Z Nemcem na klopi so prišle zmage in milijoni evrov

V nadaljevanju preberite:

Rui Costa, nekoč izjemen zvezni igralec in od lanskega oktobra 34. predsednik največjega portugalskega kluba Benfice, pred sezono še ni bil prepričan, če bo lahko ujel trenerja Rogerja Schmida. Zdaj se mu nasmeh razteza do ušes. Portugalski velikan, kot mestni tekmec Sporting, je z dvema zmagama začel ligo prvakov in je rekorder poletnega dela sezone: v Torinu proti Juventusu je dosegel 12 zaporedno zmago. Le portugalskemu prvaku Portu se je zalomil štart z dvema porazoma. V Benfici uživajo. Prvi so tudi doma.

»Schmid ni bil na vrhu seznama, ker nismo bili prepričani, če ga bomo ujeli. Nismo vedeli ali ga bo prepričal naš projekt. Na naše presenečenje je bil navdušen nad vabilom,« je priznal abrahamovec Costa (50 let je dopolnil 29. marca).