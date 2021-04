Z Neymarjem bi Barcelona imela dva, tri naslove več

Neymar je izjemen nogometaš, ki s svojimi vragolijami k duhoviti igri spodbuja tudi soigralce. Z Argentincem Angelom Di Mario se Brazilec odlično ujame. FOTO: Pascal Rossignol/Reuters

ima izkušnje zmagovanja v ligi prvakov, a že celo desetletje, odkar je z Barcelono leta 2011 zadnjič osvojil naslov evropskega klubskega prvaka, doživlja boleče udarce v ligi prvakov. Po odhodu iz Barcelone je njegov prijateljosvojil ligo prvakov in zadnjo z Barcelono. Eno od glavnih in ključnih vlog pri petem zmagoslavju je imel, ki bo nocoj najmočnejši, ali eden od največjih adutov PSG proti Manchester Cityju.Guardiola se zaveda, kdo je mož, ki ga mora odrezati od igre. »Spomnim se, da sem gledal Neymarjeve posnetke in mislil, to je kralj Santosa,« je začel pogovor o Neymarju sloviti trener.»Igralci so imeli odprta usta. Če bi Neymar ostal v Barceloni, bi imela še vsaj dve, tri lovorike lige prvakov več. On,in so bili najboljši. Nogomet so delali lepši,« je še dopolnil svojo oceno Guardiola.