Za Postecoglouja trenerski poklic zahtevnejši od politike

Tottenhamova sezona se ni začela po pričakovanjih avstralskega trenerja Angeja Postecoglouja. Klub iz severnega Londona je po skoraj polovici odigranih tekem na desetem mestu v angleškem prvenstvu, v evropski ligi je izven mest, ki vodijo neposredno v osmino finala, a je nižje od osmouvrščenega škotskega Rangers zgolj zaradi slabše razlike v zadetkih.

Nekdanji trener Celtica se je zaradi slabega začetka sezone znašel pod pritiskom. »To je sedaj najtežja služba na kateremkoli področju življenja,« je položaj nogometnih trenerjev komentiral Postecoglou. Poklic trenerja je, kot je povedal 59-letnik, zahtevnejši tudi od položaja predsednika vlade. »On ima volitve na vsakih nekaj let, jaz jih imam vsak konec tedna,« se je pošalil.

Po visoki zmagi Tottenhama nad Southamptonom z 0:5 so pri svetnikih odpustili trenerja Russlla Martina, pred tem pa so pri Wolverhamptonu prekinili sodelovanje z Garyjem O'Neillom. »Gary in Russell sta izjemna mlada trenerja, ki imata pred seboj še dolgo kariero,« je povedal Avstralec, ki je dodal, da vodstva klubov dandanes niso potrpežljiva s trenerji. »Odslej bodo imeli trenerji v svojem življenjepisu približno 20 klubov. Tudi tisti, ki so uspešni.« Tottenham drevi čaka tekma z Manchester Unitedom v ligaškem pokalu.