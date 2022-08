Za uvod poraz Empolija, tesne zmage Rome, Lazia in Fiorentine

Spezia je povedla v 36. minuti, zadel je M'Bala Nzola. Za Empoli je Petar Stojanović igral celo tekmo, Leo Štrulac ni dobil priložnosti za igro, Lovra Štubljarja pa zaradi poškodbe ni bilo v kadru poražene ekipe. Roma, ki velja za enega favoritov, ko se je pred sezono okrepila, tudi s Paulom Dybalo, je na gostovanju pri Salernitani zmagala z 1:0. Rimljani so edini zadetek dosegli v 33. minuti prek Bryana Cristanteja.

Dvoboj Fiorentine in Cremenoseja se je končal s 3:2. Gosti so pri zaostanku z 1:2 v 44. minuti ostali z igralcem manj, kljub temu pa v 68. minuti izenačili, zmago gostiteljem, za katere je novinec v napadu Luka Jović prispeval en zadetek, pa je priigral avtogol Ionuta Raduja v 95. minuti. Romunski vratar, čigar napaka v Bologni je aprila odločilno prispevala k porazu Interja in kasnejši osvojitvi scudetta AC Milana, se bo oz. se je že vnovič znašel na udaru kritik.

Lazio je ugnal Bologno z 2:1, obe ekipi sta po rdečih kartonih v prvem polčasu tekmo končali le z deseterico, zmagoviti gol pa je dosegel najboljši strelec prejšnje sezone Ciro Immobile v 79. minuti.

V soboto so nogometaši Milana so z zmago začeli sezono 2022/23, v kateri branijo naslov. Rdeče-črni so na svojem stadionu premagali Udinese Jake Bijola in Sandija Lovrića s 4:2. Z zmago je sezono začela tudi Atalanta, pri kateri v kadru ni bilo Josipa Iličića, na katerega v Bergamu ne računajo več. Boginja je slavila v Genovi pri Sampdorii z 2:0.

Na tekmi Lecceja z enim glavnih favoritov za naslov Interjem s Samirjem Handanovićem je bil izid 1:2 v korist Milančanov, Monza, katere šef je Silvio Berlusconi, pa je doma izgubila proti Torinu z 1:2.

V ponedeljek bodo kolo končali Hellas Verona in Napoli ter Juventus in Sassuolo​.