Za uvod točke ostale na Obali

Začelo se je slovensko nogometno prvenstvo. V uvodni predstavi je Koper na domači Bonifiki v regionalnem derbiju ugnal Tabor iz Sežane z 2:1 (0:0; Kotnik 59., 81.; Stanković 69.).

Ekipi sta uvodni krog 32. sezone slovenskega državnega prvenstva dočakali s povsem drugačnimi pričakovanji. Po lanskem drugem mestu so v Kopru kljub odhodom nekaterih nosilcev igre prepričani, da se lahko znova borijo za visoka mesta, medtem ko je zaradi finančnih omejitev edini cilj Sežancev obstanek med prvoligaško druščino.

V uvodnem polčasu ni bilo golov, prvega pa so gostitelji zabili iz na videz ne preveč nevarnega položaja, ko je s 30 m močno sprožil Andrej Kotnik. Žoga se je na poti proti vratom sicer odbila od zelenice, vseeno pa je Jan Koprivec slabo posredoval ob bližnji vratnici. Rezervist Jakoslav Stanković je pozneje izenačil in po vsega treh minutah na zelenici z natančnim zaključkom z roba kazenskega prostora izenačil. Nakar pa je vnovič udaril najbolj razpoloženi nogometaš domačih Kotnik in oodločil zmagovalca.

V naslednjem kolu bodo Koprčani gostovali pri Bravu, moštvo iz Sežane pa čaka domači obračun z Olimpijo.

Francoz iz Maribora v Cagliari

Dvomov in ugibanj ni več: francoski nogometaš Antoine Makoumbou je uradno prestopil iz Maribora k italijanskemu Cagliariju, kot sta kluba objavila na družbenih omrežjih. Makoumbou, ki je z Mariborom v minuli sezoni postal državni prvak in klubu pomagal preskočiti še prvo oviro v letošnjih kvalifikacijah za ligo prvakov, je s klubom s Sardinije podpisal štiriletno pogodbo. Za reprezetanco Konga, za katero je debitiral septembra lani, je odigral deset tekem in dosegel en gol.