Začeli Poljaki, zdaj svet v malem za veliko Francijo

V nadaljevanju preberite:



Francija bo kot svetovna nogometna prvakinja na bližnjem euru, do njega je še 27 dni, v najožjem krogu favoritov za naslov. Nekdanji asi galskih petelinov Raymond Kopaszewski, Maryan Wisniewski in Thadée (Tadeusz) Cisowski ter zdašnji Presnel Kimpembe, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Antoine Griezmann, Kingsley Coman in Kylian Mbappé med drugimi pa imajo glede na zgodovino francoske nacionalne izbrane vrste več skupnega, kot se zdi na prvi pogled.