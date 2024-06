Zadnji spektakel pred eurom 2024, Reus in Kroos snujeta sanjsko slovo

V klubskem nogometu ni večjega dosežka od osvojitve Uefine lige prvakov. Za nameček je letos vrhunec sezone na Wembleyju, kultnem štadionu v zibelki nogometa, kjer se bo nocoj ob 21. uri začel finale. Če po 90 ali 120 minutah ne bo petnajstič pokala dvignil kapetan Real Madrida, bo to veliko presenečenje. Vendar dortmundska Borussia je na poti v Anglijo izločila Milan, Atletico in PSG, zato je nikakor ne gre odpisati. To bo zadnji spektakel pred vrhuncem leta, eurom 2024 v Nemčiji, ki se bo s slovensko udeležbo začel že čez dva tedna.

Če je Real Madrid stalnica na največjem dogodku, ligo prvakov je osvojil petkrat v zadnjih desetih letih, pa to ne velja za Borussio, za katero bo to tretji finale. Optimizem lahko črpa iz leta 1997, ko prav tako ni bila favorit, vendar je v Münchnu s 3:1 odpravila zvezdniški Juventus na z Zinedinom Zidanom, Alessandrom Del Pierom, Christianom Vierijem in Didierjem Deschampsom. Za klub iz osrčja industrijskega Porurja bo to nekakšen popravni izpit v južnem Londonu, kjer je leta 2013 izgubil z največjim tekmecem Bayernom z 1:2 po zadetku Arjena Robbna v 89. minuti.

Uefa finale UPDATE2

Toda Real, ki je dobil zadnjih osem finalov in nazadnje izgubil leta 1981 z Liverpoolom, je še večji favorit, kot so bili takrat Bavarci. Pravzaprav bo to na papirju najmanj izenačen finale, odkar sta se leta 2002 merila Real Madrid in Bayer Leverkusen. A tudi takrat je bila tekma vse prej kot enosmerna, končala se z 2:1 in enim najlepših golov Zinedina Zidana. Na stavnicah so novi španski prvaki absolutni favoriti, njegova kvota za osvojitev lovorike je 1,3, za Borussio 3,5.

Vinicius Junior, Jude Bellingham in Rodrygo so glavni napadalni aduti Reala. Tako so se veselili osvojitve španskega superpokala. FOTO: Juan Medina/Reuters

Kolajne bo akterjem podelil Uefin predsednik Aleksander Čeferin, tekmo bo sodil Slavko Vinčić. Zanimiv bo taktični dvoboj med izkušenim Carlom Ancelottijem, ki bi lahko postal prvi trener s štirimi naslovi, in mladim Edinom Terzićem, ki stopa po poti mentorja Jürgena Kloppa. To bo posebna tekma za Juda Bellinghama, Angleža, ki je v Real Madrid prišel prav iz Borussie. Še bolj za Marca Reusa, ki bo odigral zadnjo tekmo v karieri.

1,04 milijarde evrov je vrednost Realove ekipe, Borussia je »težka «465 milijonov.

Reus o sanjskem koncu

»Rekel bi, da ne moreš bolje končati zgodbe kot v finalu lige prvakov z zmago, lahko bi bilo slabše,« se je pošalil Reus, ki je včeraj praznoval 35. rojstni dan. Jasno je, kaj si je zaželel poleg Matsa Hummelsa edini igralec, ki je sodeloval v omenjenem londonskem finalu leta 2013. Primerjav ni mogoče delati, pravi. »To je bilo pred 11 leti, zdaj je drug tekmec, drugi igralci. Upam, tudi drugačen razplet,« je dodal Reus, ki se je rumeno-črnim pridružil leta 2012: »Borussia mi pomeni vse.«

Toni Kroos bo odigral zadnjo tekmo za Real. FOTO: Ana Beltran/ Reuters

V Realova vrata naj bi se vrnil Thibaut Courtois, čeprav je bil Andrij Lunin tisti, ki je beli balet pripeljal v finale. Toda Ukrajinec je zbolel za gripo, Belgijec pa se lahko pohvali, da je vratar za finalne tekme. Z Realom je osvojil ligo prvakov 2022, s Chelseajem pokal FA in z Atleticom evropsko ligo, ima tudi dva kraljeva pokala.

Razlika v vrednosti moštva je velika, po Transfermarktu je španska zasedba vredna 1,04 milijarde evrov, nemška 465 milijonov. Toliko so skupaj »težki« samo Bellingham (180 mio €), Vinicius Junior – Brazilec je v življenjski formi (150) – in Rodrygo (100). Pri peti ekipi bundeslige je Julian Brandt najdražji pri 40 milijonih.

Marco Reus bo odigral zadnjo tekmo v karieri. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Modrić lovi šestico

Tudi Toni Kroos (34) bo odigral zadnjo tekmo za Real, kariero bo končal na domačem euru 2024, ne pa nujno tudi Luka Modrić (38), ki bi lahko osvojil rekordni šesti naslov in se izenačil z Realovo legendo Pacom Gentom. Po pet jih imajo Karim Benzema, Dani Carvajal in Cristiano Ronaldo. Naravni naslednik obeh veteranov je Bellingham. »Sem sem prišel, ker želim osvajati lovorike. Morda se sliši pohlepno, ampak moraš biti samozavesten, če igraš z najboljšimi na svetu,« pravi Bellingham, ki bo zaradi finala izpustil dobršen del priprav angleške reprezentance, tekmice Slovenije 25. junija v Kölnu.