Ronaldova poteza za štiri milijarde dolarjev

Ronaldo je najboljši strelec evropskih prvenstev. FOTO: Alex Pantling/Reuters

Poteza portugalskega zvezdnika, ki je z mize ob začetku novinarske konference pred tekmo z Madžarsko odrinil plastenki Coca-Cole in rekel: »Agua (voda), ne kokakola,« je ameriškemu proizvajalcu pijač v hipu odnesla štiri milijarde dolarjev.Vrednost delnice se je namreč zmanjšala za 1,6 odstotka. Ronaldo, znan zagovornik zdravega načina življenja, je dal jasno vedeti, kaj si misli o sladkih in gaziranih pijačah. Ker je delnica padla s 56,1 dolarja na 55,22 dolarja, se je vrednost korporacije znižala z 242 milijarde na 238 milijarde zelencev.Coca-Cola, eden od uradnih sponzorjev eura 2020, se je odzvala s sporočilom, da je vsak upravičen do svojega odnosa do pijač glede na okus in potrebe. Igralcem in trenerjem na novinarskih konferencah sicer ponudijo vodo, kokakolo in kokakolo brez sladkorja.Ronaldo je sicer najbolj vpliven športnik, njegovemu profilu na instagramu sledi kar 300 milijonov uporabnikov. Proti Madžarom je dosegel dva gola in tako z 11 prehitelkot najboljši strelec na evropskih prvenstvih.