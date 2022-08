Zaradi Giggsa na sodišču tudi Alex Ferguson in Gary Neville

Ryan Giggs kot nogometaš in Ryan Giggs v zasebnem življenju se močno razlikujeta, trdi tožilstvo v primeru nekoč odličnega krilnega napadalca, ki je zaradi obtožb o nasilju in kasnejši aretaciji novembra 2020 vodil zadnjo tekmo kot selektor Walesa. Giggs, ki je v preteklosti že osupnil javnost – več let je imel afero z ženo mlajšega brata Rhodrija –, je za štirimi stenami »zlovešč«, trdita njegovo nekdanje dekle Kate Greville in njena sestra Emma, ki naj bi ju pretepel in ju ustrahoval.

»Obtožbe temeljijo na izkrivljanju, pretiravanju in lažeh,« trdijo odvetniki nekdanjega nogometaša, ki je v ponedeljek na sodišče prišel v temni obleki. Obeta se tudi pričanje njegovega dolgoletnega trenerja sira Alexa Fergusona in bivšega soigralca iz tabora rdečih vragov Garyja Nevilla, zdaj enega najbolj spoštovanih televizijskih komentatorjev v državi.

»Na igrišču so bile njegove spretnosti obilne in nekaj krasnega. Izven igrišč in v zasebnem življenju doma ter za zaprtimi vrati pa je imel njegov karakter precej bolj grdo in zloveščo plat,« je dejal tožilec Peter Wright, ki je razmerje z Grevillovo opisal kot »toksično«. Nekdanje dekle naj bi, med drugim, namenoma udaril z glavo, sestro pa s komolcem.

Ni šlo za nameren udarec

Giggs zanika nasilje, v njegovo obrambo so povedali, da sta se sestri znali »otročje prerekati«. Legendarni Valižan je priznal, da je prišlo do nenamernega udarca, ko so se vsi skupaj borili za mobilni telefon, a da niti slučajno ni šlo za udarec, ki bi bil vreden kazenskega pregona. Reprezentanca Walesa se je kljub težavam selektorja, ki ga je nadomeščal Rob Page, prek dodatnih kvalifikacij z domačo zmago nad Ukrajino v Cardiffu z 1:0 uvrstila na svetovno prvenstvo, ki se bo novembra pričelo v Katarju.

Giggs je v 23-letni karieri zbral 963 nastopov za Manchester United, kar je klubski rekord, osvojil pa je kar 13 naslovov v premier league in dvakrat tudi ligo prvakov. Za Wales je igral med letoma 1991 in 2007 ter zbral 64 tekem, selektor je postal leta 2018. Zadnjo tekmo do aretacije novembra 2020 je vodil v ligi narodov v Sofiji, kjer je Wales z 1:0 premagal Bolgarijo. Obravnava bi se sicer morala začeti že januarja, a je zaradi velikega števila čakajočih primerov (stanje je še poslabšala pandemija novega koronavirusa) proces stekel šele v ponedeljek.