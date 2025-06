Zaradi izraelskega in iranskega obstreljevanja trpijo tudi slavni športniki

Ravno v času izraelskega napada je bil doma iranski nogometaš Mehdi Taremi, sicer član milanskega Interja. Resda ni eden glavnih zvezdnikov črno-modrih, toda kljub temu je bil pomemben adut na Interjevi poti do finala lige prvakov. Inter je tudi med udeleženci svetovnega klubskega prvenstva, ki se je pričel v Združenih državah Amerike, toda ker je zračni promet nad Iranom zaprt, se Taremi ne more priključiti svoji ekipi.

Taremi bi se moral soigralcem pridružiti v Los Angelesu, toda zdaj je že jasno, da bo izpustil prvo Interjevo tekmo proti mehiški zasedbi Monterrey. Pri italijanskem športnem časniku La Gazzetta dello Sport so zapisali: »Inter je v tesnem stiku z iranskimi oblastmi v Italiji, da bi potolažil igralca in poskušal najti rešitev. Taremi je v Teheranu na varnem in zaščiten pred bombnimi napadi.«

32-letnik je kapetan iranske reprezentance in je bil 10. junija na med strelci na kvalifikacijski tekmi proti Severni Koreji (3:0) za svetovno prvenstvo. Dan pozneje je osvojil nagrado Toopa (zlata žoga) za najboljšega iranskega nogometaša, član Interja pa je od lanskega poletja.

Kot trener CSKA je dvakrat osvojil evroligo. V letih 2016 in 2019. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters

Toda ko je Iran odgovoril z raketnim napadom na Tel Aviv, je po poročanju izraelskih medijev ena od raket zadela tudi stanovanjski kompleks, kjer biva grški košarkarski trener Dimitris Itoudis. Trenutno službuje pri Hapoelu, iz kluba pa so sporočili, da je trener z družino na varnem v Grčiji.

Itoudis je priznani trener. Kot trener CSKA iz Moskve je dvakrat osvojil evroligo, pred tem je bil trinajst let pri Panathinaikosu pomočnik legendarnega Željka Obradovića, vodil pa je tudi Fenerbahče in grško reprezentanco. Pred leti je bil sicer med kandidati za slovenskega selektorja.