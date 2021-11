Zaradi poskusa umora lastnega brata se bo moral zagovarjati na sodišču

Quincy Promes, dolgoletni član nizozemske nogometne reprezentance, se bo moral zaradi vpletenosti v poskus umora lastnega brata, do katerega je prišlo julija lani, zagovarjati na sodišču. Člana moskovskega Spartaka so takoj po napadu aretirali in dva dni pozneje spet izpustili na prostost.

Tožilstvo navaja, da so priče videle Promesa, kako je na družinski zabavi z nožem napadel žrtev. Toda 29-letni nogometaš zanika kakršno koli vpletenost. Njegov brat je na srečo preživel napad, vendar pa je pri tem utrpel hude poškodbe kolena.

Promes, ki je v dresu nizozemske reprezentance doslej odigral 50 tekem in dosegel sedem golov, je bil v času incidenta še član amsterdamskega Ajaxa. K Spartaku, katerega član je bil že med letoma 2014 in 2018, se je vrnil februarja letos.