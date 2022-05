Zasmehovani genij na pomoč Liverpoolu?

V nadaljevanju preberite:

Navijači Liverpoola so ga porogljivo označili za »nogometnega genija«, ko je preživljal težke trenutke na klopi Manchester Uniteda v vlogi prvega naslednika sira Alexa Fergusona. Zdaj škotski trener David Moyes predstavlja rešilno bilko za klub z Anfielda, ki v boju za državni naslov potrebuje poraz Manchester Cityja. Meščani, ki so na zadnjih dveh tekmah po drami v Madridu, kjer so ostali brez uvrstitve v drugi zaporedni finale lige prvakov, dosegli deset golov, prejeli pa le enega. Podobno napeto je pred zadnjima koloma prvenstva tudi v Italiji in na Hrvaškem, čeprav bo Liverpool ta konec tedna »počival« – seveda le v prvenstvu, čaka ga namreč finale pokala FA s Chelseajem, po dvoboju na Wembleyju pa se bo pozornost slabih 24 ur kasneje preusmerila na londonski olimpijski štadion, kjer se bo ManCity Pepa Guardiole udaril z Moyesovim West Hamom.